英國外交部昨（11日）發表香港半年報告，外相藍韜文在報告稱，十分關注北京就「港區國安法」立法，破壞香港一國兩制、高度自治，亦與《基本法》23條有所衝突。港府發言人今（12日）回應時重申，會堅定不移按照《基本法》落實一國兩制方針，對報告內關於國家安全立法和香港高度自治情況的不實及偏頗評論表示堅決反對，深表遺憾。發言人重申，外國政府、議會及政客不應以任何形式干預香港的內部事務。

港府發言人表示，英國的報告提及中國和港府試圖把抗議歸咎於社會經濟而非政治因素，並責怪外部勢力引起動盪，事實上修訂《逃犯條例》草案已於去年10月立法會會議上被撤回。然而香港自去年6月以來受到不斷升級的暴力所困，提倡「香港獨立」和「自決」的組織聲稱得到外國或外部勢力支持，煽動示威者挑戰中央和特區政府權威，事實了然可見。

港府發言人指出，按《基本法》23條，香港特區獲授權訂立國家安全法，這並不影響中央在國家層面為維護國家安全立法的權力；國家安全法有利於保障香港巿民的合法權益和自由，任何聲稱該法會損害港人自由，削弱一國兩制，均屬危言聳聽、無中生有。

(中時 )