高雄下個市長會更好？農民憂外銷通路斷。(中天新聞提供)

高雄市長韓國瑜遭罷免，昨(11日)正式畢業，但不少市民仍非常認可韓市府團隊，尤其在外銷農產品這塊，幫芭樂農、蜜棗農打出國外通路，成長斐然。現在農民擔心，代理市長或是補選來的新市長上任之後，還有沒有辦法延續原本的通路。

中天新聞報導，韓國瑜主政高雄期間，市府遠赴馬來西亞、新加坡、杜拜等地拚外銷，農產品出口成績有目共睹。燕巢有芭樂農、蜜棗農，他們都稱讚農業局幫助打通不少國外通路。韓國瑜今起卸下職務，市府團隊將大換血，農民擔心以往通路難以維繫。

高雄市府燕巢芭樂農林建成說，多一個通路，價格至少不會崩跌。就怕新市長上台後，原來的通路沒有了，新的通路又沒打出來。另一農民胡進成則說，不管國內外通路愈多愈好，對裁種的生產者壓力就沒這麼大。今年蜜棗過年後才盛產，幸好有韓市府幫做外銷，讓他的蜜棗銷售比去年成長15%。韓市府的用心，農民都看在眼裡。

剛去職的高雄市農業局長吳芳銘受訪時表示，108年度比107年度蜜棗外銷增加了173%。另外，他在臉書也公布上任以來的水果外銷成績單。

統計至今年5月底，高雄果品外銷產值已達3億562萬元，表現最為亮眼的果品是蓮霧外銷量為806.7公噸，較去年522公噸成長54.5%，其次為香蕉外銷量774.4公噸，較去年670公噸成長15.5%，而鳳梨外銷量高達6571.3公噸較去年5996公噸外銷量成長9.6%，其餘果品包括番石榴、蜜棗、玉荷包等果品也相繼交出漂亮的成績單。

(中時電子報)