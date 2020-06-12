香港《東方日報》今天報導，去年6月香港爆發反修例風波，示威遊行及衝突不斷，嚴重破壞社會安寧。有情報顯示反對派與台獨分子關係密切，提供培訓和物資裝備，更有一批示威者傳出赴台南接受「軍訓」。

報導稱，2014年占中運動，反對派已被揭露與外國勢力勾結，英國廣播公司節目披露，在挪威的酒店有疑似香港示威者在上街前接受「革命」特訓。而2019年反修例示威者的組織性策略及所使用的武器，均被指與設立在塞爾維亞的一個培訓機構，教授的戰略課程內容接近。根據2013年維基解密曝光的郵件，該機構曾接受美國中央情報局（CIA）的捐款。

報導稱，台灣亦被指是反修例風波的幕後黑手。據了解，台獨分子與香港示威人士「合作」，提供培訓和物資裝備。香港一批激進示威者更曾於去年初赴台，在台南接受「軍訓式訓練」，尋找適當時機在港掀起暴力衝擊。示威者暴力衝擊立法會的行徑，正與台灣2014年「太陽花學運」占領立法院不謀而合。

報導稱，台獨分子更為香港激進示威者提供防護用具等物資，不少示威者所使用的頭盔、口罩、防毒面具等裝備均從台灣採購。被指是台獨組織的「時代力量」更光明正大在社交平台發貼，為香港示威者籌集物資，該組織的高雄市議員更直言：「港人衝前線，台灣做後勤。」台灣市民質疑該組織違反台灣的國家安全法，也有市議員往警局報案。

反修例風波一週年未平息，到底是誰之過？報導引述香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，反對派搞事有跡可尋，保安局竟收不到情報，情報工作表現欠佳，「懷疑保安局自己沒有去主動收情報，加上錯判政治形勢，強推《逃犯條例》修訂，令香港陷入黑暴的局面，保安局政治敏感度真的好不足」。

(中時 )