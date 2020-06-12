（圖說：科思創Maezio碳纖維複合材料，讓行李箱更堅固，並提升設計和品質。圖／科思創提供）

中國原創設計旅行品牌途加（TUPLUS）近日宣佈推出《核》系列碳纖維行李箱，該產品採用科思創（Covestro）的Maezio碳纖維複合材料作為行李箱的前後外殼，不僅可強化箱體抗壓能力，同時亦能提升設計和品質。

創立於2015年的途加致力於原創旅行產品的設計與開發，其產品屢次獲得德國紅點設計等國際大獎。近期推出的《核》系列碳纖維行李箱，採用科思創Maezio碳纖維複合材料，作為行李箱的前後外殼，巧妙地與鋁鎂合金框體結合，並透過專利技術讓箱體兩側無縫相容。此外，再搭配雙TSA海關密碼鎖，強化防爆與安全係數。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，旅行趨勢大幅減少，但途加認為，隨著中國及全球旅行限制的鬆綁，旅遊產業將逐步恢復。途加董事長暨執行長蔣競表示，人們對於旅遊的需求沒有改變，只是我們需要適應後疫情時代與消費者對於安全更高的關注。我相信碳纖維材料的堅固性、穩定性及其獨特的質感與美感，勢必能替用戶的旅行生活提供更完整的保護和全新的使用體驗。

行李箱的材質必須經得起各種不同使用情境的考驗，而碳纖維增強複合材料則是製作箱體的理想材料，然而不同的複合材料性能卻也不盡相同。科思創的Maezio複合材料以聚碳酸酯樹脂為基材，抗衝擊性佳，是硬殼行李箱最常用的材料之一，而Maezio因結合了碳纖維和聚碳酸酯的特性，不僅強度高、不易變形，且與常用的金屬材質相比，能夠在不增加重量的前提下，提高行李箱的耐用性，減少受到強烈撞擊後產生的變形與凹陷，為物品提供更好的保護效果。

在實際測試中，途加碳纖維行李箱歷經嚴格的負重摔落、負重滾筒和落球衝擊等多項測試，碳纖維外殼的性能表現明顯優於同類型的金屬外殼。事實上，與常用於飛機結構件的航空級2系鋁合金相比，Maezio複合材料的比強度更是該材料的兩倍以上。

除性能之外，碳纖維材料的外觀也是吸引品牌和消費者的重要因素。Maezio 複合材料具有獨特的單向碳纖維紋理，有別於傳統的編織紋路，更接近木紋的簡約自然，卻又富有科技感，可提供設計師全新的設計與想像空間。

對於行李箱製造商來說，在選擇一款新材料時，需要考量的不僅是優異的性能和新穎的外觀，同時也要求該材料能在可控的成本下進行量產。碳纖維行李箱在市場上並不少見，但由於傳統以環氧樹酯為基材的熱固性碳纖維材料通常需要手工加工成型，因此導致碳纖維行李箱價格十分高昂，也難以達成規模化量產。

而Maezio複合材料以熱塑性樹脂為基礎，可透過模具熱壓成型，加工效率高，適用於量產，能有效降低生產成本。此外途加行李箱的創新設計更是大幅簡化了材料的加工過程：行李箱採用前後外殼而非整體的結構設計，意即碳纖維板材經過簡單的切割和塗層後，便可用於組裝行李箱。既發揮了碳纖維材料的性能優勢，同時亦促進了快速量產，為碳纖維材料於行李箱的應用於行李箱開創了一個新的方向。

科思創熱塑性複合材料負責人Lisa Ketelsen表示，Maezio熱塑性複合材料在性能、設計和量產方面都具備獨特優勢，大幅加速碳纖維在行李箱的規模化應用。而我們同時也在開發整體結構的碳纖維行李箱，相信在不久的將來能使更多消費者受惠。

(工商 )