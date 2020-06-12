德國政府發言人Steffen Seibert於柏林時間11日表示，德國總理梅克爾（Angela Merkel）在和中國國務院總理李克強舉行的視訊會議中強調，中國方面需要採取行動開放市場，公平對待外國企業。

路透報導，德國企業希望在中國得到更好的市場准入與更多的投資法律確定性。上述企業還抱怨中國政府透過高額補貼扭曲市場競爭。

Steffen Seibert在談到梅克爾和李克強的討論時指出，梅克爾強調在市場准入、互惠與平等對待外國企業方面採取進一步措施的必要性。Seibert補充表示，歐盟和中國之間正在達成的一項重大的投資協議，是此一進程中的一個重要因素。

Seibert又稱，梅克爾告訴李克強，德國將於7月擔任歐盟輪值主席國，任期六個月，德國希望展開基於規則的自由多邊貿易，並加強世界貿易組織（WTO）的作用。

雙方還討論在應對新冠肺炎疫情大流行、人權、香港局勢、各個經濟領域的投資及貿易問題，包括在公共採購與全球經濟事務上的合作。

(工商 )