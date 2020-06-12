技嘉（2376）12日舉行股東會，董事長葉培城對今年營運展望釋出樂觀看法，雖今年以來面對疫情衝擊，不過技嘉第一季仍交出優於市場預期的成績後，第二季到目前為止也有超乎內部原訂目標表現，對於去年底設下主板、顯卡及伺服器事業皆要雙位數增長的積極目標，葉培城亦有信心能達標。

今年局勢雖因疫情影響難以預期，但葉培城表示，第一季雖一度因供應鏈停工，營運動能看起來有點小緊張，但去年底設下今年高成長的目標，目前看來仍蠻樂觀的。

截至今年5月為止，技嘉累計合併營收來到310.33億元，年增25.9％，並刷新其歷年來同期新高紀錄。

儘管下半年市場有雜音，但葉培城仍看好電競需求相對持穩，隨著疫情帶動的宅娛樂效益，拉抬其板卡在第二季有超標成績外，下半年還將有新世代新品推出，加上伺服器亦有新客戶新訂單加持，他也期望營運在第二季走高後，第三季續站高檔，全年達成長目標即可期。

(工商 )