曾來台發展的韓國藝人宋讚養，遭前經紀人李湘瑋詐騙簽約、逼拍性愛片及猥褻照。李男一審遭依強制、詐欺、恐嚇等罪判刑，宋讚養並提民事訴訟求償150萬元。

宋讚養2017年7月來台發展，在IG上公開徵求在台經紀人，李男發現後一人分飾多角，一下假扮台韓混血的「學長」，一下假扮經紀公司副總經理等身分，營造自己在台灣影劇圈很「罩」，宋讚養被騙得團團轉，與李男簽下經紀約。

2017年12月間，李男發現宋讚養與台籍彭姓女子交往，心生忌妒，要求兩人分手，彭女同意後，李男更以「愛宋就要拍性愛片」為由，要求宋、彭2人拍下性愛片證明分手決心，自2018年2月10日起至6月5日止，總共要求4部性愛影片及宋讚養10餘張自慰、下體照，全供自己建檔欣賞。

李男另佯稱協助宋讚養在台發展演藝事業，要求彭女提供30多萬元資金得逞。台北地院去年12月依強制罪判李男10月徒刑，詐欺、恐嚇罪部分另判9月徒刑，得易科罰金27萬元，全案上訴二審審理中。

民事部分，北院今開庭，李男一大早打電話請假，聲稱自己發燒不便出庭，也沒有委任律師；宋讚養則因不在台灣境內，委託律師出庭，主張宋的身體健康、隱私受到侵害，求償財物損失及精神慰撫金共150萬元，法官庭末諭知候核辦。

(中時 )