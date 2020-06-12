Google提供「我的商家」服務，並開放消費者評論，不過，一位陳姓女子就因評價湯包店「餐具都超級髒」，湯包店的藍姓老闆則把監視器畫面上傳臉書的湯包店粉專回擊，雙方互控加重誹謗及違反《個資法》，台北地檢署偵辦後，認定罪證不足，2人都不起訴處分。

在新光三越百貨公司工作的陳姓女子，去年8月12日晚間將近10點，到台北市松山區的湯包店消費，認為店家提供的湯匙不乾淨，跟不認識的藍姓店老闆發生口角，雙方不歡而散。陳女回到住處，在Google的店家評論區發文「餐具都超級髒，我自己過去洗，還被大聲說那邊不能洗，叫我拿新的，但全部都髒的」，藍姓店主在評論區反駁，陳女又嗆「影像放上來阿，看看你罵人的嘴臉」雙方戰火從店面打到網路，。

藍姓店主8月17日凌晨把與陳女爭執的監視器畫面片段上傳臉書的湯包店粉絲專頁，並且發文「針對任職在新光三越陳小姐在我們Google商家的評論回應影片 證明我們餐具是乾淨的 影片一分鐘後就看到陳小姐如何挑選湯匙」等語，陳女則認為藍某公布她的姓氏、職業、工作處所等資料，提告違反《個人資料保護法》；藍姓店主也提告陳女加重誹謗。

檢方偵查時，陳女稱當天發現餐具很髒，自己拿去水龍頭清洗被制止，店家說可以挑選乾淨的湯匙，她發現每隻都是髒的。店家卻把裝湯匙的抽屜全數到進水槽，還氣沖沖退錢表明不願意做她生意，她認為店家態度不友善就回家上網發表評論。

藍姓店主則表示，是陳女嗆他把監視器畫面上傳，當天陳女穿著制服，別有名牌，所以他發文指任職某新光三越的陳小姐等語。

檢方認定，陳女只是一般消費者，就其個人生活經驗，針對藍所經營店家餐具衛生情況，依她個人價值判斷提出主觀且與事實有關連的意見及評論，沒有誹謗犯意及犯行，且攸關消費議題，屬可受公評之事。

至於藍姓店主，檢方認為陳女確實在評論區留言「影像放上來阿，看看你罵人的嘴臉」，當天也穿制服、別名牌，檢方認定是自行公開或經其表示同意，不違反個資法，因此將2人不起訴處分。

(中時 )