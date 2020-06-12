交通部計畫再推出紓困3.0，降低觀光旅行業者因新冠肺炎疫情所受到的衝擊，交通部長林佳龍今（12）日陪同立法院交通委員會到宜蘭縣視察交通及觀光建設時進一步表示，基於中央流行疫情指揮中心可能會再延長出入境旅遊管制，交通部已展開7、8、9三個月新一階段的紓困方案，旅行社必須再撐過未來的3個月，等國門逐漸打開之後可逐漸恢復正常營運。

林佳龍表示，先前的紓困時間點是到6月，但目前中央流行疫情指揮中心基於防疫需要，可能會延長入出境的旅遊管制，交通部因應情勢的發展，已經展開7、8、9這三個月因為航班、機場等限制，受到影響的交通與觀光產業，展開新一階段的紓困方案。

林佳龍進一步表示，新一階段的紓困方案主要是針對旅行社，在出、入境旅遊（In-Bound Tour及 Out-Bound Tour），因為有一部分無法導引到國民旅遊，因此旅行社必須再稱過未來三個月，等國門逐漸打開之後便可逐漸恢復正常營運。

此外，機場相關產業則包括免稅商店、餐廳等相關服務，以及其他包括地勤、空廚，相關的航空產業，也都會納入紓困3.0的主要辦理對象。

(中時 )