高雄市長韓國瑜罷免後，各界都在推測韓國瑜下一步，前國民黨台北市議員鍾小平直言，韓國瑜不一定會選黨主席，因為黨主席還要身負籌錢的責任。是韓國瑜一定想選台北市長，因為韓國瑜總統大選時，在台北得票率有42%，到時國民黨立委蔣萬安就緊張了！

鍾小平在政論節目《突發琪想》表示，韓不一定會選國民黨主席，但是選台北市長的可能性非常高。韓國瑜唯二可選的地方就是台北和桃園，但他認為韓國瑜看不上桃園，因為高雄比桃園還大，且台北是首都，還是比高雄大。韓選總統時在台北得票率為42.5%、桃園為40%。

鍾小平接著表示，到時若台北市長選戰有三組人馬，若是台北市副市長黃珊珊、韓國瑜對上衛福部長陳時中抑或桃園市長鄭文燦或民進黨的誰，韓未必沒有贏的機會。

鍾小平直言，現在蔣萬安的粉絲應該緊張了，他先不討論民進黨推誰出來選，先分析國民黨內初選，韓國瑜是非常有可能在初選贏過蔣萬安。先說韓國瑜之所以會在總統初選出現，除了韓粉守電話，另外就是英粉灌票，這是大家都知道的常識。現在離台北市長選舉還有一年10 個月，若韓國瑜決定選台北市長，韓粉據他估計一定會繼續守電話，且韓粉濃度最高就是在台北市，其二，英粉一定會灌票，因為民進黨一定希望台北市是韓國瑜出線。

鍾小平認為，在「韓粉守電話、英粉灌票」的情形下，會導致兩個結果。一是蔣萬安不敢想，二是蔣萬安初選會不會贏就很難說，所以他判斷韓會選台北市長。

(中時電子報)