台南市永康區南臺科大10日晚間傳出學弟在校園停車場砍殺學長案，涉案的游姓男大生昨天被台南地檢署聲請羈押後，台南地方法院12日以被告所涉係重罪，且有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見。

台南地院指出，經訊問被告後，審酌被告對聲押事實承認與否的態度，以及被告所持的開山刀，依照一般人客觀的判斷標準，持之殺人足以輕易取人性命，加上被害人受有多處刀傷，傷痕多在頭頸肩手臂等處，下手甚重，傷口甚深，以此可推論被告下手當時恐有殺人犯意。

同時，目前被害人還在醫院治療中，無法接受檢警詢問，還有相關證人未及於檢方偵查中具結做證，而被告與被害人及證人等均為同校同學，可輕易接觸、聯絡。

台南地院認定，被告所涉係重罪，且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，非經羈押、禁見顯難順利進行偵查。至被告事發後是否主動報案自首，僅為犯後態度之問題，與被告是否成立殺人未遂罪嫌無關，附此敘明。

(中時 )