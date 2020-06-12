配戴香包是端午節重要習俗，但民眾可能都不知道台灣最早的傳統香包都是以「羅黏香」所製。為延續傳統文化，彰化永靖的成美文化園即日起到8月23日特別舉辦「羅黏香藝文化展」，鹿港戲偶大師施建宏13日將參與開幕茶會，分享羅黏香藝的文化精髓。
座落在成美文化園內的成美公堂，是頂新魏氏兄弟祖厝，為達到文化與歷史傳承目的，擔任推手角色的老三魏應充，在成美公堂重建期間不僅找來國寶級大師陳天平、陳壽彝、陳穎派等人，以7年時間讓古厝再現百年風華；建築落成後對於成美文化園應扮演的文化薪傳角色也相當要求。
成美文化園指出，幾年前魏應充先生注意到「羅黏香」這項傳統技藝銷聲匿跡半世紀，憂心這項文化技藝失傳，要求園區尋找專家舉辦活動，成美文化園因此從2017年起，在每年端午節前舉辦相關活動，宣傳這項珍貴技藝。
成美文化園指出，「羅黏香」是以楠木粉做為黏劑，添加檜木屑粉或檀香粉末所製成，除了作為香包原料外，可按照揉捏成團、進行壓模、陰乾、打石灰粉底、彩繪上色、裝飾等工序，製成布袋戲「香偶頭」
「成美藝廊」即日起到8月23日將展出「羅黏香藝文化展」，鹿港戲偶大師施建宏明天(13日)也將參與開幕茶會，分享羅黏香藝的文化精髓。展區內容包含羅黏香製品(香藝、偶戲、香包) ，羅黏香材料及發展工具、歷史介紹及教學影片，也會不定期舉辦相關講座。
藝廊免費參觀資訊，主題｜羅黏香藝文化展，展期｜2020.6.05 - 2020.08.23 (每週一至週日)時間｜9:00 - 17:00地點｜成美藝廊，客服專線：04-8221166#100
(中時電子報)
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