華梵大學美創系畢業生郭芳瑜將情緒和記憶化為山川風景，觀看自己的情感世界。（華梵大學提供／葉書宏新北傳真）

台灣新冠肺炎疫情趨緩，華梵大學美術與文創學系59位畢業生決定於6月10日至14日重回松山文創園區四號倉庫，舉辦大規模畢業展，總計展出250件精彩創作，並於今（1 2日）晚間6時舉行開幕茶會，臺北市前文化局謝佩霓局長等多名藝文界人士將蒞臨致詞。展覽期間更開設創意論壇，邀請具指標性的國內外產業人士，一同面對疫情後的生活解封，以藝術撫慰人心。

華梵大學美創系表示，新冠肺炎疫情延燒，重創全球藝術產業，影響人際與生活諸多的接觸模式，對希求展出機會的藝術工作者而言，行動舉步維艱。

身為華梵藝術人，對於社會現況相當敏銳，此次畢展展現藝術工作者在受疫情壓迫下，重新檢試自我與審視當代社會的樣貌和困境，透過藝術品創造人與人之間的連結，希望藉由作品，體現藝術在當前社會裡的角色與價值。而原本因疫情嚴峻而取消校外大型展覽，此時華梵美創系畢展決定回歸松菸展出，更標誌著台灣疫情控管有成，亦為華梵近60位畢業創作者帶來與民眾交流的機會。

今年華梵美創系畢展主題訂為「收訊範圍外（DOTS WILL BE FOUND）」，代表位於新北市石碇大崙山上的華梵大學，之前可能沒有被大家注意，此刻創作者就要發出自己的訊號讓外界接收，感受華梵的藝術能量，並於開展兩個月前即先展開一連串數位與實體的個展、群展，以及「線上ARG」（另類實境遊戲) 解謎活動，藉此提高展覽的趣味性，吸引民眾到展場參觀。

今日晚間的開幕茶會，亦邀請多位藝文界人士蒞臨指導，包括臺北市前文化局謝佩霓局長、國立台灣師範大學前藝術學院李振明院長、力麒建設郭淑珍董事長、黎藝術館黎耀之董事長等人，13、14日下午2時至3時30分並舉辦「當下急行論壇」，分別由華梵美創系校友、新銳藝術家葛秉讓、余昇睿、邱國峯，以及知名策展人譚力新老師，就藝術界現況與策展議題，和現場的藝術愛好者交流、分享。

值得注意的是，疫情壓抑反而讓華梵學子的創作力大爆發，此次美創系共展出約250件精彩創作，風格多元奔放，包含畫作、立體雕塑、攝影作品，以及婚紗設計、極限運動品牌服飾、貼身衣物、桌遊、吊飾、包包、酷卡、貼紙等，展期至6月14日晚上9時止，歡迎民眾前往參觀。

(中時 )