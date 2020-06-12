錯過要等下輩子！氣象局曝日還食登台時間。(中央氣象局提供)

錯過這次要再等195年！中央氣象局表示，6月21日下午4時左右，全台10縣市可見到太陽如戒指環狀的日食現象，其餘地區則可見到日偏食現象，無法外出者也可鎖定直播影片欣賞，此生最後一次日環食。

氣象局表示，本次日環食將會出現在金門縣、澎湖縣北側、雲林縣南部、嘉義縣、嘉義市、臺南市北側、高雄市北側、南投縣南側、花蓮縣南側及台東縣北側等共10個縣市，依日環食帶所經之處由邊緣至中心線的遠近，分別可見約1至60秒的日環食現象。

錯過要等下輩子！氣象局曝日還食登台時間。(中央氣象局提供)

氣象局指出，無法外出觀賞日環食的人，氣象局聯合國內各地天文臺及全國大學天文社聯盟等相關社團組織，將會於全台各地直播日食過程，並將全部網路連結整理成入口網頁，置頂於大家熟悉的該局官網首頁，方便大家連結觀賞。

氣象局指出，本次在地球上可見的日環食過程，自台灣時間21日11時46分開始至17時34分結束，歷經5小時又48分鐘，而台灣本島下次能見環食的日期，為2215年6月28日的南台灣地區。

氣象局補充，日環食發生時太陽亮度仍很強，必須透過適當的遮減光器材觀看，且觀看的時間不宜過長。除專業濾光設備外，民眾可拿1片硬紙板，在紙面打一些細孔，手持在陽光下調整適當高度即可以針孔投影的方式，安全觀看投影至地面上的日食缺角變化

(中時電子報)