新冠肺炎爆發以來重創觀光產業，甚至連農產品外銷也因此中斷，進入後疫情時代台東傳來好消息，台東縣成功鎮八嗡嗡鳳梨品質穩定並符合外銷資格，首批10公噸高品質金鑽鳳梨12日啟動外銷至中國大陸，象徵新冠肺炎爆發以來外銷鳳梨貨櫃首航正式啟動。

台東種植鳳梨的面積，自2002年的200公頃，如今已超過350公頃，大幅成長逾75％，6、7月是台東金鑽鳳梨盛產季節，如今傳出外銷中國大陸的好消息，可望穩定鳳梨價格。

農產公司總經理吳柏成表示，這批金鑽鳳梨是疫情爆發以來首次的外銷出口訂單，八嗡嗡鳳梨種植在坡地，地質以碎石地為主，產出品質相當優良，符合外銷出口標準。

這10公噸的金鑽鳳梨是疫情爆發以來首批訂單，吳柏成強調，農產公司相當重視，特別將金鑽鳳梨運送至屏東合格外銷包裝廠裝箱上櫃，避免發生卡關疑慮，對辛苦栽種的農民造成傷害。

(中時 )