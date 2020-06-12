小股東盼國泰金控多配現金股利，國泰金控董事長蔡宏圖亦深有同感。國泰金12日舉行股東會，小股東在臨時動議上強調退休族靠現金股利生活，若配2元現金可以吃餛飩麵，配2.5元可以吃牛肉麵，配3元現金就可加豬腳，蔡宏圖回答：「我的立場跟你一樣，我也想吃牛肉麵配豬腳。」

蔡宏圖承諾，國泰金控的經營團隊會努力提升股東權益及配息。

國泰金控2019年稅後獲利639億元，每股稅後盈餘4.76元，今年決定每股配現金2元，高於2019年每股配1.5元現金的水準。

股東會上小股東即在臨時動議是發言，強調退休族投資股票，期盼的就是現金股利越高越好，若公司配1.5元就只能吃餛飩麵，今年配2元就升級可吃排骨麵，期待明年可配2.5元現金，就能讓小股東吃上牛肉麵，配3元的話，還可加上豬腳。

蔡宏圖隨即幽默回應自己立場也跟小股東一樣，也希望吃牛肉麵配豬腳，所以承諾國泰金經營團隊會努力提升股東權益與國泰金配息能力。

(工商 )