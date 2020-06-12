台新金控舉行股東常會，有股東針對彰銀將進行董事改選議題，對外資的說帖，指出公股接手後的經營績效，表現優於台新團隊時期，對此，台新金控總經理林維俊強調，台新一向不採取與公股對抗的做法，但對於刻意做出來的不正確資訊，恐將誤導外資及投資人，有必要向股東提出事實正確的說明。

林維俊表示，台新金在2005年標得彰銀特別股後，立即進行一次打銷前經營團隊留下的爛帳596億元，讓資產品質迅速回歸正常，接下來直到2014年12月公股搶回經營權之前，期間大環境相對不佳，但台新團隊在彰銀的經營績效，表現卻優於同業平均，逾放比也低於同業平均。

反觀2015年之後至2019年，大環境明顯向好，但彰銀由公股團隊經營，績效表現僅與同業平均相當，但逾放比卻上揚至高於同業平均。林維俊指出，彰銀官網上刻意將時間點做不當的切割，結果出現相反的結果，恐造成對外資及投資人的誤導，台新有義務向股東做出事實情況的正確說明。

對於彰銀案，林維俊重申，政府的態度是要進或要退，台新都非常願意全力配合，好好商議出一個雙方都可接受的方式，主要就是能確保廣大股東的權益。

(工商 )