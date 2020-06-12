現在科技進步，許多使用智慧型手機的民眾都會搭配藍牙耳機，其中蘋果公司的Airpods要價不斐，但還是吸引許多使用者掏錢購買。大陸河南省一名唐姓男子在專賣店買了一副Airpods，沒想到使用時卻在他耳裡爆炸，讓他連口、鼻都出血，整張臉腫得和豬頭一樣，聽力也受到影響。

（圖／百度）

據《北晚新視覺網》報導，小唐自稱在蘋果專賣店以人民幣1276元（約台幣5428元）購買了一副Airpods，但上個月他在講電話時，耳機卻在他的右耳裡爆炸，他也當場被炸暈。小唐清醒後頭暈腦脹，「右邊臉和耳朵特別疼，手一摸也有明顯的腫脹。」就診才知情況不妙。

醫師診斷證明。（圖／百度）

醫師表示，小唐就診時聽力下降、右耳耳鳴，右耳及鼻子、口腔都有出血，右耳前方和右臉腫脹，還伴隨頭昏等情況，整整2天都自己服用消炎藥。醫生替他檢查後，發現他的右耳道前壁皮膚、軟骨裂傷，建議他立刻開刀治療，並用他的頭皮來補耳內的皮膚。

小唐手術結束至今還是無法痊癒，只要大聲說話耳朵就疼痛不已；他前往當初販售Airpods的店家，工作人員表示不瞭解情況，還說從沒發現Airpods會爆炸，甚至說假耳機才會爆炸。不過，小唐提供了當初的購買記錄，也願意讓商家檢查耳機。店員表示，基於人道主義願意賠償，甚至往上呈報讓小唐退款。

店家驗明不是假貨之後，表示一定會賠錢。（圖／百度）

不過，藍牙耳機爆炸並非首例，其他品牌也都出現過，果粉EmacserVimer指出，AirPods已有四起爆炸案例，其中兩次發生在美國，還曾讓一名用戶臉部二度灼傷、下肢一度灼傷。他表示，希望蘋果公司能提出合理的解決方案、依法做出賠償，並真正解決AirPods可能爆炸的問題。

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(中時電子報)