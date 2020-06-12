華山基金會成立20年來，主要服務失能、失依、失智的長者，林口愛心天使站為了讓長者感受端午節氣氛，11日邀請長者與義工參與活動，一同縫製防疫幸福靠枕、體驗艾草水泡腳，也贈送長者香包、養生粽，現場氣氛歡樂，爺爺奶奶也開心地戴上香包，與義工們共度佳節。
華山基金會林口愛心天使站長彭采葳說，基金會適逢端午節會舉辦運動會，讓長者外出走走、活動筋骨，受疫情影響改舉辦小型活動，由中藥老師葉展延、訪視義工王素珍合作，帶領長者製作粽子造型的防疫靠枕，葉展延也調製艾草藥包，讓長者泡腳，促進血液循環、解熱、祛濕。
活動現場也安排單親爸爸、街頭藝人錢佰岳自彈自唱，對爺爺奶奶唱著台語歌曲「雪中紅」、「妳是我的花朵」，爺爺奶奶開心地雙手打節拍，氣氛歡樂，錢佰岳也帶著女兒，替爺爺奶奶戴上端午香包，祈求日日平安。
彭采葳說，來到現場的長者，有一位蕭奶奶為區公所列冊的獨居、低收長者，老公與兒子皆已過世，原租有小套房，但上個月房東忽然收回，使得奶奶頓時失去住所，義工趕緊協助幫忙找房、搬家，讓奶奶有安定的住所。
華山基金會表示，目前服務新北市近1400位失能、失依、失智的長者，提供到宅送餐與訪視、整理家務、陪伴就醫或取藥、原床泡澡及年節關懷等服務，端午佳節也規劃贈送長者1份端午粽愛心關懷禮，誠摯邀請各界一同關懷弱勢長者，讓他們能共度佳節，愛心人士可洽專線（02）2254-0272，或郵政劃撥帳號19830278。
(中時 )
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