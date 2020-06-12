華山基金會訪視義工錢佰岳帶著女兒，替爺爺奶奶戴上端午香包，祈求日日平安。（華山基金會提供／賴彥竹新北傳真）

華山基金會林口愛心天使站邀請長者與義工一同縫製粽子造型的防疫靠枕。（華山基金會提供／賴彥竹新北傳真）

華山基金會成立20年來，主要服務失能、失依、失智的長者，林口愛心天使站為了讓長者感受端午節氣氛，11日邀請長者與義工參與活動，一同縫製防疫幸福靠枕、體驗艾草水泡腳，也贈送長者香包、養生粽，現場氣氛歡樂，爺爺奶奶也開心地戴上香包，與義工們共度佳節。

華山基金會林口愛心天使站長彭采葳說，基金會適逢端午節會舉辦運動會，讓長者外出走走、活動筋骨，受疫情影響改舉辦小型活動，由中藥老師葉展延、訪視義工王素珍合作，帶領長者製作粽子造型的防疫靠枕，葉展延也調製艾草藥包，讓長者泡腳，促進血液循環、解熱、祛濕。

活動現場也安排單親爸爸、街頭藝人錢佰岳自彈自唱，對爺爺奶奶唱著台語歌曲「雪中紅」、「妳是我的花朵」，爺爺奶奶開心地雙手打節拍，氣氛歡樂，錢佰岳也帶著女兒，替爺爺奶奶戴上端午香包，祈求日日平安。

彭采葳說，來到現場的長者，有一位蕭奶奶為區公所列冊的獨居、低收長者，老公與兒子皆已過世，原租有小套房，但上個月房東忽然收回，使得奶奶頓時失去住所，義工趕緊協助幫忙找房、搬家，讓奶奶有安定的住所。

華山基金會表示，目前服務新北市近1400位失能、失依、失智的長者，提供到宅送餐與訪視、整理家務、陪伴就醫或取藥、原床泡澡及年節關懷等服務，端午佳節也規劃贈送長者1份端午粽愛心關懷禮，誠摯邀請各界一同關懷弱勢長者，讓他們能共度佳節，愛心人士可洽專線（02）2254-0272，或郵政劃撥帳號19830278。

(中時 )