身為新一代看房客，在購屋選擇上，多了「地段優不優？」「有沒有增值性？」「附近商圈是否發達」等客觀因素，但如果購屋以後是用來自住，那麼更應該考慮到的是建材選擇以及房子本身是否安心可靠。中麗建設深耕桃園地區多年，以打造安心宅為初衷，先前推出的建案均廣受好評，因此累積了極佳口碑，這次在蘆竹區推出的作品「中麗樸聚」，同樣繼承安心好宅的DNA，成功吸引許多看房客的目光，甫推出即造成熱銷，現已接近完售。

【落實建築安全履歷 中麗建設打造安心好宅】

中麗樸聚講究工法，選用頂級建材，為的是給住戶最好的居住品質/中時電子報攝

中麗建設董事長林秀梅談到，對於一個新創中小型建商來說，「中麗安心宅」的品牌之路走得相當艱辛，蓋一座「小而精美」的好宅，其中耗費的人力、物力實為外界難以想像；然而堅持工程品質、設計品味的高規格，卻也深獲慧眼獨具的消費大眾認同。從2014年開始率先採用「戴雲發結構技師」 「Alfa Safe 耐震系統工法」打造大溪「磐蒔苑」，並在 2016至2018年間接連推出「中麗璞遇」與「中麗心閱‧三品」，為品牌累積了堅實業績口碑，「中麗安心宅」的名號漸漸傳播出去，終於在第5期「中麗璞聚」開花結果，於媒體尚未公開前，即已熱銷超過 5 成。

【「中麗樸聚」繼承中麗建設一貫優良傳統 體質健全完善】

中麗樸聚提供高規格標配，為住戶免去一般居住遇到的麻煩/中時電子報攝

這次推出的「中麗樸聚」，坐落在蘆竹區大竹重劃區大興十街上，在400公尺範圍內即擁有佔地達1,300坪的228公園、大竹國中、全聯福利中心、埤塘公園等等，生活機能相當完整。而中麗建設標榜的安心宅條件，「中麗樸聚」一應俱全，擁有國家地震中心認證：耐震力提升1倍的柱中柱鋼筋系統、牆鋼筋系統化綁紮、柱鋼筋錯層續接、高坍流混凝土等各項優勢。

而在結構部分，「中麗樸聚」除了具備中麗獨家9大安心工法以外，樓板增厚至 18 公分，另採用礦石卡扣木紋地板隔音工法，領先業界提前符合法規樓層上下「隔音 58 分貝」新建築技術規則要求。

水電系統方面規劃：給水明管避免滲漏水維修、分層分流排水避免阻塞、最頂級 YKK 高效能氣密/水密窗、衛浴單層排氣、總存水彎防疫水封、美國 KOHLER、德國 hansgrohe 衛浴設備；ATS 不斷電自動切換系統、全戶照明一鍵總開關、全區 LED 感應照明、垃圾廚餘冷儲衛生系統、全戶 12 年防水保固。為住戶完美解決過去常遇到的漏水、通風排氣等問題。

【中麗樸聚受大眾青睞 已近完銷階段】

「中麗璞聚」戶數單純規劃獨棟1層3戶，38坪3房3面採光廣獲好評，已圓滿售罄，27坪2房擁有邊間雙面採光、衛浴開窗、完整客餐廳空間、花園前陽台、超大後陽台、格局方正等多項特點，目前也接近完銷。而這次「中麗樸聚」的另外一個亮點是建築外觀，以正面波浪形雨遮象徵碑塘水紋，米褐色格柵為先人以水畔植物蘆竹造屋的文化傳承美學，更顯出「中麗璞聚」的收藏價值。

(中時電子報)