行政院副院長陳其邁預計下周請辭，投入高雄市長補選，副院長遺缺外傳衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津都是熱門人選，對此，民進黨立委鄭運鵬今受訪表示，接下來產業為重，經濟部長市不錯人選，當然陳時中擁有高度支持，每個人條件不同。綠委陳亭妃也說，副院長的角色就是要調和鼎鼐，輔佐院長及行政推動是最重要的事情，相信行政院會通盤考量後決定適合的人選。

外傳陳其邁預定下周請辭行政院副院長，專心投入市長補選，副院長遺缺，外界點名陳時中、沈榮津等人都是熱門接任人選。陳亭妃說，這代表民進黨人才很多，副院長就是要調和鼎鼐，這個角色誰最適合，相信行政院一定會有屬意的對象。

陳亭妃表示，副院長其實是一個協助的角色，除了要有協調能力，當然在相關行政部門的了解以及人緣都是很重要的條件，最重要是輔佐院長及行政團隊。

陳亭妃說，陳時中部長在短時間把防疫做這麼好，就是他協調能力非常好，沈榮津更不用說，口罩國家隊，但這是不是擔任副院長為一個條件，最後還是要看行政院的決定，相信還是會有很多黑馬出現。

鄭運鵬表示，行政院副院長人選主要看功能，陳其邁在政治上有功能，接下來產業為重，經濟部不錯，當然陳時中高度支持，每個人條件不同，相關消息還是要等政院發布。

(中時 )