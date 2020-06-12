東捷資訊(6697)今日召開股東會，會中通過108年財報與盈餘分派案，決議每股配發現金股利2元。董事長高尚偉表示，去年由於ERP業務在建置規劃與維運比重增加，創下營收、獲利雙創新高的優異表現，隨著國內電信龍頭宣布7月5G即將開台與後疫情時代加速智慧物聯網應用發展，將有助於公司進一步提升系統建置維護等業務，今年營運可望更上層樓。

東捷資訊108年營收12.28億元，年增0.84％，稅後淨利0.6億元，年增34.12％，每股盈餘2.57元。第1季也在疫情需求，趁勢推展雲端客服、外送平台系統等業務，加上甫成立的高雄據點，因掌握中南部客戶數位轉型需求，在初期就取得2～3家客戶訂單，第1季營收年成長達31.97％。

東捷資訊指出，從客戶服務中觀察到，生產邁向自動化過程中，經常面臨精密機具故障，設備技師卻因故無法即時到場，造成產線停擺的龐大損失，特別是在疫情間此類需求更是顯著。

東捷資訊掌握智慧解決方案，以獨家開發的軟體，結合AR（擴增實境）智慧眼鏡，打造遠距維修系統，協助企業強化智慧工廠部署。

遠距維修系統不僅提供企業在遇到機具異常時，讓原廠工程師從AR智慧眼鏡傳回的現場畫面，遠距指導產線現場人員迅速排除故障，解決機具維修對於人力、時效的急迫需求，縮短修繕時間，降低產線停機風險。

看準後疫情時代，企業對網路資訊安全與經濟重啟對於資訊系統整合的高度需求，東捷資訊以SAP在台最大ERP代理商的優勢，以及有母公司東元集團與研華做為強力後盾，結合軟體實力，提供智慧工廠、倉儲營運與智慧餐飲等整合性解決方案，今年營運將有機會再創新高。

(時報資訊)