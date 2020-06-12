宏碁(2353)今舉行股東會，由董事長陳俊聖主持，宏碁去年在核心事業及新事業上實踐雙重轉型策略，受到CPU供貨的問題持續存在，宏碁2019年合併營收為2342.85億元，較前一年小幅下滑，稅後淨利26.33億，每股收益(EPS)為0.87元。三率(資產報酬率、權益報酬率、純益率)也都較前一年走低。宏碁股東會通過配發0.77元現金股利，維持和前一年相當的水準。

陳俊聖表示，宏碁雙重轉型的根基，源於追求科技的創新，並拓展個人電腦及新市場，以創造多元成長動能。在電腦本業上，專注於高成長機會的產品線，包含輕薄筆電及電競電腦；而宏碁的努力也獲得消費者肯定，在電競電腦及輕薄筆電的出貨量上，與前一年同期相比成長，更超過業界均值。此外，宏碁在台灣專利數以565個專利申請排名第二，比前一年增長19%。

宏碁打造全方位電競生態圈，在產品方面，旗艦品牌Predator電腦及電競座艙可提供最終極的遊戲體驗；在賽事方面，不僅贊助電競賽事，同時也舉辦自家的亞太區Predator電競聯盟大賽。在2019年總共有3530隊伍參賽，經過幾個月的對決，最終於泰國舉辦總決賽；宏碁在2020年更是全新突破，首次針對自家賽事進行售票活動，一共售出近2萬張門票，將亞太區Predator電競聯盟大賽提升至更高層級。

宏碁在去年9月份宣布推出的全新次世代電競社群平台Planet9，目前已進入公開測試階段，平台可提供玩家組隊、訓練及競賽挑戰。宏碁在電競領域，提供玩家高效能電腦、酷炫的周邊配件、電競賽事及次世代電競社群平台，以全方位的電競體驗吸引更多元的遊戲玩家，同時將創新及全新設計的電競產品搶先推出市場。

宏碁雙重轉型的另一部分是多元事業引擎，而新事業方面也持續維持成長動能，包含安碁資訊、智聯服務、展碁國際、宏碁資訊服務事業等。此外，目前子公司的上市櫃計畫也正如火如荼的進行中，智聯服務(6751)去年第四季正式登錄興櫃市場進行交易，展碁國際(6776)開始公開發行，其他更多子公司也正逐步實踐中，宏碁旗下新事業體也將挹注宏碁的整體營收。

(時報資訊)