國票金(2889)今天召開股東會，通過盈餘分配案及選舉董事案，國票金108年度稅後淨利26.3億元，每股稅後盈餘0.92元，創近年來獲利新高，通過配發每股現金0.65元、股票0.17元，合計0.82元股利。

公司指出，未來股利政策仍以高現金股利發放率為方向，以回饋股東。本次選出13席董事中，除了4席獨立董事外，公股銀行體系佔有2席，民股佔有7席。

國票金前5月稅後盈餘11.2億元，年增8.16％，每股稅後盈餘0.39元，每股淨值12.99元，獲利維持穩定。受新冠肺炎疫情影響，今年來絕大多數金融機構的信用評等，遭國際信評公司降評或評等展望轉為「負向」，而國票金在6月最新公告信評結果維持評等不變，為少數被國際信評公司評為「穩定」展望的金融機構。

國票金5月獲利優於去年同期原因，在於主要子公司國票授信業務近年積極調整授信結構，推展FRCP業務，使票券收益成長。此外，國票領先同業佈局外幣債券業務，除持續擴增主權等級及投資級外幣債券部位，並致力多元化次級資金來源，自去年來效益逐漸顯現，養券收入穩定成長，更強化研究及交易團隊，提升波段操作買賣斷利益， 目前外幣債業務已成為國票重點業務，有助強化未來整體獲利能力。

國票金與日本樂天銀行共同設立樂天國際商業銀行的進度方面，已完成公司設立登記，目前持續進行籌設工作，待完成籌設後向金管會申請核發營業執照，預期下半年正式營業。

(時報資訊)