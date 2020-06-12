儘管中國因氣候不佳，市場可能減少對建築鋼材的需求，但因疫情嚴重影響巴西，促使市場對巴西生產量的不信任，支撐周四62%國際鐵礦石價格反彈小漲0.1%。分析師表示，目前巴西還可以靠著庫存量維持出口量，而這波藉著巴西鐵礦石生產量銳減消息的漲勢，還能持續多久猶未可知。

昨日(11日) 62%國際鐵礦石價漲0.1美元或0.1%，報每公噸103.95美元；65%國際鐵礦石價跌0.3美元，報每公噸116.95美元；58%國際鐵礦石價跌0.1美元，報每公噸93.55美元。

大連期交所9月份交割鐵礦石期貨跌0.6％至每頓759元人民幣，煉焦煤下跌0.8％，至每噸1,186元人民幣，焦炭下跌0.1％，至每噸1,955元人民幣；上海期交所8月交割不銹鋼下跌0.5％至每噸12,820元人民幣，10月份交割鋼筋，在3596元每噸（508.64 美元）下跌0.2％。(商品行情網)

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