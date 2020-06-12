明泰科技（3380）12日舉行股東常會，由新任董事長黃文芳擔任主席，會中並順利補選成大電機工程系教授謝明得擔任獨立董事，也通過將配發每股盈餘0.44元。

明泰科技自2016年起逐步調整客戶結構及公司經營方向，從過往以零售型客戶為大宗的訂單來源，轉變為以企業客戶及電信商客戶為主；從代工生產（OEDM，Original Equipment Design & Manufacture）為主的經營模式，逐步提升為提供客戶完整系統解決方案（SSIP，System Service Integration Provider）。

明泰樂看未來以明泰既有的四個網路事業體加上合併仲琦的有線電視產品線（MSO，Multi-System Operator），更能夠為客戶解決產品整合問題，不再只是單純提供產品的供應商，從而擺脫紅色供應鏈的威脅，在轉型有成後，業績可望穩健成長。

展望未來，明泰相準5G企業網路端到端解決方案商機可期，將持續在智慧能源管理、智慧工廠、智慧消防安全等場域，一邊試煉一邊優化產品技術，期許積極發展出各種垂直服務及產業互聯網應用，作為5G專網解決方案領頭羊。另外明泰也會持續尋求合適的策略合作對象，尤其會以佈建車聯網為主要目標。

5G企業網路端到端解決方案橫跨公司都會網路（LAN/MAN）及無線寬頻（Wireless Broadband）網路事業體，從終端射頻單元（RU）、基站分散單元（DU）、基站集中單元（CU），及具有網路功能虛擬介面（NFVI，Network Function Virtualization Interface）和智慧物聯網（AIoT）的多接取邊緣運算（MEC，Multi-access Edge Computing）軟體整合平台，到光纖網路10G-PON、Wi-Fi 6企業級無線AP及家用路由器，明泰可客製化及彈性應用於各垂直場域。

至於各事業體的分工如何？明泰指出，數位多媒體網路事業體提供人工智慧的數位安全監控系統，提供智慧影像分析（IVA）的各種應用。企業行動方案事業體持續發展中的24GHz、77GHz及79 GHz毫米波雷達，可結合客戶車用AVM環景影像系統，提升感測精準度，並已廣泛應用於先進駕駛輔助系統（ADAS）。且因具有自主開發及演算法技術能力，可做客製化服務並將結合雷達感測、網路攝影機及網路通訊技術，掌握車聯網發展商機。

明泰科技強調，未來將持續投資發展前瞻技術，強化核心競爭優勢，並將整合跨產品線技術，從單點式提供客戶產品到全面性包裝解決方案，從點、線、面分析客戶需求，提升公司服務品質及增進獲利能力。

(工商 )