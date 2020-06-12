開發金控12日舉辦股東常會，通過發放現金股利每股新臺幣0.6元。受惠全球金融市場穩健表現及業務量能增長，開發金控2019年度合併稅後淨利為196.54億元（含非控制權益68.58億元），相較2018年度合併稅後淨利128.15億元（含非控制權益49.62億元）成長53％。

開發金控表示，將持續整合集團資源、強化客群經營及產品跨售綜效；同時，持續推動公司治理及永續發展，將ESG議題納入投資分析和決策過程。台灣證券交易所日前公布第六屆公司治理評鑑結果，開發金控在上市公司中脫穎而出，名列前5％，顯示開發金控在公司治理的成果已經獲得主管機關的肯定。

凱基銀行2019年度在法人金融、個人金融與金融市場三大業務，輔以數位金融的平台串接與應用、運用金控集團資源提升產品滲透度，持續擴大客戶基磐及增進業務綜效。配合各通路拓展投資避險、票債券承銷、金融商品行銷及資產管理等業務，開發多項衍生性金融商品，以客製化之整合性商品強化客戶關係，滿足不同層面的客戶需求。

凱基證券包含經紀、投資銀行、權證交易、債券承銷等各項業務持續維持市場領先地位。面對電子交易及新世代客群增長趨勢，致力於創新金融服務，積極導入智能及自動化理財顧問服務，並優化線上交易平台及客戶體驗，適時提出投資建議協助客戶調整資產配置。海外策略佈局則規劃以香港為海外業務整合樞紐，串接大中華及東協兩大市場，持續朝向利基型區域證券商目標邁進。

中華開發資本之創投／私募股權業務目前共管理包含臺幣、美元及人民幣等計價之十檔基金，投資區域主要涵蓋美國及大中華地區，合計整體基金規模在2019年底來到398億元，並已完成直接投資撥款258億元、回收約40億元。預計今年度仍將持續包含臺幣及美元計價新基金的募集規劃作業，以逐步擴大資產管理規模。

展望2020年，主要研究機構多保守預估全球經濟增長表現，除了美中第一階段貿易協議之落實程度及後續談判進程等均具有相當不確定性外，更因年初以來新型冠狀病毒疫情急遽在中國大陸及全球主要地區蔓延，預期將會在一段時間內影響全球經濟活動。面對各項不確定風險，強化數位發展成為共同目標。

(工商 )