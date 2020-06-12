聲寶去年EPS攀升至2元，今（12）日股東會承認去年財報及營業報告書，決議每股配發現金股利1.50元，配息率75％，並改選4席董事、3席獨董。隨後董事會推舉聲寶集團總裁陳盛沺，以財團法人陳茂榜工商發展基金會法人代表續任聲寶董事長、陳盛沺胞弟陳盛泉以個人名義出任聲寶副董事長。

聲寶去年合併營收71.16億元，認列出售台中潭子廠房及土地處分利益約3.6億元挹注，本期淨利7.73億元，淨利歸屬母公司業主7.39億元，EPS從前年1.52元攀升至2.0元。今日股東會通過每股配發現金股利1.5元。

聲寶今年改選董事，由財團法人陳茂榜工商發展基金會、財團法人陳張秀菊文教基金會、聲寶總經理許經朝接替聲寶前總經理陳連春，以財團法人陳張秀菊文教基金會法人代表出任聲寶董事，意味專業經理人出任聲寶董事，進行世代交替。陳盛沺胞弟聲寶副董事長陳盛泉、堂弟陳盛偉都以個人名義出任董事。獨董則是江誠榮、黃秋永及樓永堅三人。

(工商 )