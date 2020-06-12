國民黨指出振興三倍券將出現耗時長、人擠人、壓力大等三大問題。（國民黨提供）

國民黨提出三大建議，訴求為郵局員工及弱勢族群分攤壓力。（國民黨提供）

振興三倍券預計7月15日在全台郵局開賣實體券，中華郵政研擬在18日、25日加班開賣。國民黨今天表示，行政院低估領取實體券人數，沒有訂定分流領券的配套措施，將造成郵局基層員工壓力過大，以及大排長龍領取振興券的亂象，同時推測蘇揆擺明挖坑讓中華郵政董座吳宏謀跳，出錯由吳背黑鍋、下台。

文傳會主委王育敏表示，媒體民調指出，高達四成、約920萬名國人，傾向前往郵局領取實體紙本。但我國郵局家數共1299家、郵局基層員工則僅有6000餘名，就算中華郵政預計增加1千名人力，平均一間郵局也要承擔7082名客戶、1名員工則平均要負責發放1314份消費券。

王育敏指出，中華郵政宣稱每人領取時間要壓縮在2分鐘以內，這不但造成員工工作壓力過大，更容易在匆忙中發生錯誤，而且以每人2分鐘換算，一天8小時完全不做任何其他郵政業務，一個櫃台一天也只能處理240份振興券，一間郵局必須加開兩到三個櫃台，全天處理振興券才能有可能在2周內發放完畢。

文傳會副主委李永萍批評，曾抨擊馬政府發放消費券成本高，不如發現金的蔡英文總統，如今只因國民黨主張發現金，就要搞複雜且擾民的三倍券，由於弱勢者、年長者、身障者大都不太會使用網路或行動支付，要他們在仲夏去郵局大排長龍，還可能會買不到的情形，根本就是在製造國人麻煩。

文傳會副主委黃子哲說，發放三倍券過程若有瑕疵，責任不該由中華郵政獨擔，假設發放順利，是否有獎勵，政院應對中華郵政的表現獎罰分明。李永萍另要求行政院、中華郵政，必須在立法院臨時會開議前，以網路直播方式，讓民眾了解領取三倍券的流程與湧入大量民眾的解決方案，舉行相關沙盤推演。

黃子哲則推測，蘇揆要中華郵政發放實體券，存在派系鬥爭的可能性，菊系人馬、中華郵政董座吳宏謀，也屬泛新潮流，由於蘇揆近日與新潮流關係緊張，蘇揆擺明挖坑讓吳宏謀跳，做得好由蘇揆囊括成績，出錯由吳宏謀背黑鍋、下台。

最後，王育敏呼籲，行政院應該主動為郵局員工及國人分攤壓力，不應該在配套措施不完備的情況下，把責任推給基層員工，因此建議可參考南韓以身分證尾數區分不同日子購買三倍券，避免人潮聚集及排隊擁擠；針對無法排隊購買的身障者與弱勢族群，直接發放2000元；三倍券若有發放疏失，應由政府承擔所有責任，避免郵局員工分擔賠償。

(中時 )