交通部長林佳龍今（12）日陪同立法院交通委員會視察宜蘭縣交通建設時表示，今年底前將提出「高鐵延伸至宜蘭」綜合規畫跟環評，所需的950億元經費將由中央政府編列預算，興建完成之後將交由高鐵公司營運，而未來宜蘭也將會出現「三鐵共構」的車站。

林佳龍表示，「高鐵延伸到宜蘭」在去年11月已納入綜合規畫跟環評，這兩個項目預計在今年底就會提出報告，併同原先的北宜直鐵方案一起做比較，交通部鐵道局初步的方向是認為高鐵延宜蘭是一個相當好的替代路，且對宜蘭發展未來可以採三鐵共構，包括高鐵、台鐵、宜花東快鐵。

另外，在南港端也會升級成為較大的轉運中心，並聯結台北、新北的捷運及台鐵、基隆輕軌等系統，打通北台灣的交通瓶頸，建構六小時高快鐵的一日生活圈。

林佳龍強調，北宜高鐵的興建非常的重要，將由政府編列預算（約950億元），未來興建完成後會委託高鐵公司營運。

對於南方澳跨港大橋重建計畫，林佳龍表示，地方已經有共識，工程標已經上網招標，預計在7月會決標，希望朝著事故發生後三年內興建完成，讓宜蘭鄉親能早日看到重建成果，除了恢復正常生活，也能促進地方觀光建設發展。

(中時 )