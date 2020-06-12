最低基本工資逐年調高，但最低生活費卻沒有跟著調整，台南市議員呂維胤12日質詢時，指此舉導致不少弱勢民眾被取消低收、中低收入戶資格，讓需要的民眾得不到協助，建議最低生活費應滾動式調整，獲得市長黃偉哲的認同。

呂維胤表示，最近5年來台灣的最低基本工資，從105年度的2萬0008元，調漲到109年度的2萬3800元；但台南市的最低生活費，卻從105年度的1萬1448元，僅微調到109年度的1萬2388元。尤其，6都的最低生活費，僅台南市已2年沒有調整，顯然台南市的最低生活費，趕不上基本工資漲調的幅度。

呂維胤認為，鑑於各縣市的福利資格，全都仰賴最低生活費審核，在最低工資持續調漲情況下，台南市的最低生活費卻已連續2年都沒有調整的情況下，導致不少弱勢民眾被取消原有的低收、中低收入戶社會福利資格，使市民的權益受損，建議市府應結合社會局及相關局處單位，滾動式檢討最低生活費，不讓真正需要的弱勢族群遭邊緣化，保障弱勢者的權益。

對於呂維胤的建議，除黃偉哲在答詢時表示認同外，市社會局也補充說，最低生活費的標準，係由主計總處依個人每月可支配所得60％訂定，每年也都會依中央主計總處統計做滾動式檢討。

(中時 )