新冠肺炎疫情爆發以來，為避免接觸「宅經濟」崛起，外送平台業績長紅，幾乎成為民眾不可或缺的服務，但離島地區由於人口數及商家較少無法使用此服務，但台東蘭嶼11日出現1輛外送平台機車，引起島上居民高度關注，以為外送平台進駐，詢問下結果大失所望，原來是外送員環島旅遊。

這輛外送平台機車一ＰＯ上網，立即引來在地網友關注，「蘭嶼也有外送了？」「一杯咖啡，外送小蘭嶼，謝謝」、「飛魚3條加芋頭」、「外送龍蝦1隻感謝!」各式各樣留言煞有其事，也引起島上民眾熱議。

蘭嶼在地居民說，如果真有外送平台進駐蘭嶼也不錯，懶得外出購物時點點手機就可輕鬆在家享用美食，但島上住宅離商家距離非常近，應該不太會有在地民眾使用外送平台。

外送平台進駐大家引頸期盼，但答案揭曉，原來是有外送平台外送員正進行環島旅行，來到台東時，也順道人車一起搭船來到蘭嶼，準備來個環小島旅行，不是真的進駐蘭嶼外送服務。

1張照片引起無數人討論，也可看出外送平台魅力，連離島居民都想嘗鮮試試看，其實多年前很夯的無樁共享單車oBike也曾跨海出現蘭嶼，但最後都證實是遊客為了環島，直接人車搭船到蘭嶼，並非進駐。

(中時 )