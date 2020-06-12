就算NBA與球員工會都已通過本季復賽計畫，《ESPN》權威記者沃納洛斯基卻在12日揭發NBA復賽前面臨的全新危機，那就是大約40到50名球員不願參加在奧蘭多進行的復賽計畫，沃神甚至擔憂可能出現骨牌效應，拒打人數將會持續增加。

畢竟以當前形勢來看，包含詹姆斯、里歐納德、阿提托康波等球星都很想趕緊復賽，因為他們都擁有奪冠機會，但對那些無緣爭冠，甚至連季後賽機會都不大的球隊來說，這次復賽如同陪公子唸書，還要冒著感染新冠風險，還不如別打了。

根據《ESPN》統計，在參加復賽的22隊當中，將有14隊至少待在奧蘭多這個封閉環境53天之久，甚至其中4隊有可能要留在那裡整整67天，代表感染新冠病毒的風險也隨之提升，所以部分球員會產生不想前往奧蘭多的念頭也不奇怪。

不過NBA早已做好備案，放話不會強制要求球員前往奧蘭多，如果不願前往，也不會祭出處罰，只是領不到復賽期間的薪資罷了，所以拓荒者前鋒「甜瓜」安森尼才會搶先發難，強調自己還不清楚細節，不會做出百分百承諾參加復賽。

(中時 )