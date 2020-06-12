富邦金控12日舉行股東會，決議通過每股配發現金股利2元，且完成董監改選。市場關注的前開發金控總座王銘陽順利通過成為新一屆獨立董事。富邦金控董事長蔡明興表示，未來美國新冠肺炎的疫情發展成為牽動經濟表現的關鍵，畢竟沒有歐美端的消費需求，亞洲市場的積極復工效益也難顯現。

富邦金控今天董事會完成董監改選，一如過往依舊配置六席獨立董事，人數居各金控之冠。新任獨立董事王銘陽為前中國人壽董事長與開發金控總經理，今年2月離職一度震撼市場，由於王銘陽過去在保險業資歷豐富，且成功帶領中壽業績與資產規模快速成長，市場對其動向甚為關注，如今確定擔任富邦金控獨立董事。

蔡明興表示，今年整體市場最大的隱憂就是「波動」，未來最須關注的是美國新冠疫情控制的情況，將牽動全球經濟發展。至於台灣，他認為相較許多國家表現相對穩健，面對利率持續走低，建議政府可多借點錢出來用在地方建設上。台股方面，由於已經進入配息高峰期，近期並沒有出脫股票的計畫。

(工商 )