口罩開放自由買賣後，民眾對口罩的熱度不減，網購平台一開賣就被秒殺，今天下午3時PChome 24h購物也將開賣「匠心三層醫療口罩」，其他通路的開賣資訊《中時電子報》為您整理如下。

●PChome 24h購物

今（12日）下午3時開賣第五波口罩，此次販售「匠心三層醫療口罩」，每人限購1組2盒50入裝，售價500元，另也有搭配其他防疫產品販售的組盒包，確切開賣時間將在網站上另行公告。

●松果購物

6月3日起開始販售「台灣製淨新口罩」，有藍、綠兩種顏色，盒裝50入為主，且可配合優惠方案購買，最低一盒315元，無限制購買數量。

●小三美日

販售「台灣優紙成人醫療口罩」盒裝50入249元，平均一片4.98元，目前需要預購，再依下單順序陸續出貨。另外也有「台灣優紙醫用活性碳成人口罩」盒裝50入，售價399元。

●夏普可購樂平台

開放康乃香口罩首波預購，自今（10）日10時起至21日，其中成人口罩以50入盒裝銷售，白色與粉藍色2色隨機出貨，每盒含運430元；幼童醫療3D立體口罩則是30入盒裝銷售，每盒含運380元，每人每次每款口罩最多可下訂3盒

(中時電子報)