李彥秀支持蔡總統上釣魚台。(摘自李彥秀臉書)

國民黨繼黨主席江啟臣昨晚首度表態要隨宜蘭漁民赴釣魚台護主權,呼籲蔡總統一起前往,另要召見日本駐台代表嚴正抗議,副祕書長李彥秀今天舉出2012、2013年國民黨執政時期兩件維護釣魚台主權及漁權的實例,強調「國民黨作的到,民進黨沒有理由作不到」,並表態國民黨支持蔡英文總統站上釣魚台。

李彥秀說,2012年前總統馬英九提出《東海和平倡議》,並研訂東海行為準則及建立機制;當時的亞東關係協會會長廖了以當面對日本台灣交流協會會長大橋光夫說,「釣魚臺列嶼為中華民國固有領土,是臺灣的附屬島嶼,列嶼周邊12浬是臺灣主權所及的領海。」

此外,2013年4月簽訂《臺日漁業協議》,臺灣漁船在該海域內的作業權益獲得確保,不受日本公務船干擾,直到今天。

「國民黨作的到,民進黨沒有理由作不到。」李彥秀指出,著名的美國人類學家露絲·潘乃德 (Ruth Benedict)在1946年寫下了著名的「菊與刀」 (The Chrysanthemun and The Sword)一書,她發現,柔美的花與剛烈的刀,在日本的民族性中,可以同時被人尊為至美,而剛柔相濟。剛柔並濟是日本之美,退卻畏縮被武士道視為「奸佞之輩」(可笑記,卷五,1642年)。

相較國民黨也要求蔡總統、駐日代表謝長廷向日本政府嚴正抗議,並擬要求謝長廷返台赴立院報告。李彥秀強調,她相信蔡英文總統在護衛主權、漁權上,一定站在臺灣人民這一邊;她更反對,將謝長廷大使抹黑為「助日代表」。在捍衛中華民國主權、保障漁民合法捕魚權益上,沒有藍綠的分別。

(中時 )