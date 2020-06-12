南亞(1326)今(12)日舉辦股東會，董事長吳嘉昭表示，面對複雜的國際情勢，維持穩定的成長與獲利仍南亞是最重要的目標，另外，今日也通過每股配息2.2元。

南亞108年度合併營業額為2863億305萬元，年減少14.0%，合併稅前利益額266億8903萬元，年衰退56.6%，每股獲利2.91元，今股東會也通過每股配息2.2元。

吳嘉昭指出，南亞去年所屬的產業面臨激烈的競爭，同業的產能與市場供給持續增加，而在此同時，貿易戰也對全球經濟造成負面影響，市場觀望心態濃厚，整體業績反應出經營環境艱困的局面。

展望今年，吳嘉昭指出，大環境依然紛擾，世界經濟受多重因素影響，長期有貿易戰、科技戰、匯率戰，及地緣政治的武力衝突威脅，年初又有疫情擴散等，加深市場不安的氣氛，短期間抑制了新科技發展及應用所帶來景氣復甦的契機，未來各項不確定性因素若能持續降低，經濟應能正常發展。

吳嘉昭指出，面對複雜的國際情勢，維持穩定的成長與獲利仍南亞是最重要的目標，因此，南亞在市場拓展上，將在實體銷售管道基礎上，輔以網路廣泛拓銷，積極拓展及分散市場，並且結合海內、外生產據點的布局，藉由銷售管道、產能配置及市場開拓的多元化，進行整體產銷配置，增加營收，推升產能 利用率，降低成本；在研究開發上，除因應客戶需要或市場趨勢，開發不同特性之新產品外，亦利用現有產品的特性，開拓新的用途，拓展新客戶及新市場，並且提高差異化及高值化產品比重，使獲利持續增加；另外，在製程優化上，也將持續不斷改善及更新設備，提升現有設備/產線的效能，以最少的投資費用，創造最大的效益，並且積極導入AI人工智慧，使得生產製程邁向智慧化。

此外，目前南亞除了參與美國德州OL-3及路州之合資擴建案以外，進行中的投資案，總金額約680億元，其中，國內占14%，主要是高值化銅箔、聚酯膜、高階珠光紙等；國外占86%，主要是美國即將完工投產的EG廠，及大陸銅箔基板、玻纖布、印刷電路板、鋁塑膜及丙二酚等的擴建，完工投產後，預估可創造一年524億元的產值，將帶動南亞業績持續成長。

(時報資訊)