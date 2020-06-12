華邦電（2344）董事長焦佑鈞表示，目前全球多數研究機構預測，今年全球GDP從負4%到負6%都有，看待今年全球景氣及市況是「審慎不悲觀」，但前5月華邦電營收還算穩健；目前公司擴產計畫並未因疫情有所改變，預計高雄新廠將於2022年裝機。

華邦電今日舉行股東會，董事長焦佑鈞表示，全球主要機構的研究預測都落在-4%至-6%；由於華邦市佔率非常大，產品出現在所有民生用品上，全球GDP不佳時，必然影響華邦出貨。從全球主要研究機構對全球GDP預測數字看來，短期間的市況非常不悲觀。

不過，焦佑鈞認為，疫情衝擊全球是短暫的，預期最多二年，目前華邦的研發及高雄新廠建置都按原訂計畫進行。

第二季已進入尾聲，華邦電今年1至5月營收仍比去年同期成長7.27%。董事長焦佑鈞表示，疫情衝擊景氣及需求已在第一季至第二季發生，尚在持續中，目前看來雖然對未來的景氣審慎不悲觀，但以華邦電營收來看還算穩健。

華邦電的重要營運計畫並沒有因疫情而有改變，預計高雄新廠將於2022年裝機的計畫不變，今、明年的重點在於新製程的快速導入、良率提升、成本下降；加上台中廠生產力提升，可以滿足未來消費提升後的需求，疫情帶動的在家工作、上網購物、遠端教學等，對華邦的產品需求都有助益。

華邦電董事長焦佑鈞也指出，全球政府都因疫情刺激消費，等待未來疫情減緩後，民眾放心外出消費，預計屆時景氣將會快速反彈。

華邦電今日舉行股東會，通過去年財報及配發每股現金股利0.1元。

(時報資訊)