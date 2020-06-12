耕興(6146)今天舉行股東常會，會中承認2019年度營業報告書、財務報表案和各項討論事項，並通過2019年盈餘分配案，決議配發6元現金股利，現金配發率82.53％，連續4年配發率均超過8成。

耕興表示，2019年營運表現因反映公司新設美國矽谷實驗室和大陸設置汽車電子檢測的相關建置成本及費用，而影響公司整體毛利率、營業利益率，但行動通訊的手機和無線網通產品測試發證量及市占率穩居檢測市場龍頭，帶動整體營運仍保持不錯的成績，2019年每股盈餘7.27元，股東權益報酬率與資產報酬率分別有18.16％及14.45％水準，帳上現金及約當現金水位約9.95億元。

今年全球面臨新冠疫情衝擊及整體景氣不確定性因素，不管是業務接單、生產調配、人員調度、交通運輸等都考驗企業各面向彈性機制的因應策略。隨著大陸封城延伸至美國、歐洲，耕興緊急將已承接的客戶案件皆轉回台灣實驗室，因此不影響客戶訂單的結案進度，帶動第1季歸屬於母公司稅後淨利逆勢年增0.66％，且5月營收站上3億元新高表現。

2020年5G商轉，將帶動包括行動終端、人工智慧AI、物聯網IOT、智能汽車等產業，加上於新冠疫情期間，也推進線上數位平台、遠端視訊、遠端教學、遠端醫療、無人工廠等應用需求大幅增加，隨著需檢測的Model數增加，有助提升耕興的檢測業績表現。

(時報資訊)