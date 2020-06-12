工業電腦廠安勤（3479）受美國投票機訂單出貨遞延衝擊，2020年第二季營運轉淡，全年展望趨守。不過，隨著歐洲及中國大陸需求恢復、以及醫療產品急單挹注，可望填補些許缺口。法人預期6月營收與5月相當，第二季營運估落底，力拚下半年起緩步回升。

安勤2020年5月自結合併營收3.42億元，較4月3.13億元成長9.28％、但較去年同期5.65億元減少39.36％，為近5年同期低點。不過，累計1～5月合併營收21.9億元，較去年同期21.7億元微增0.92％，為僅次於2016年的同期次高。

安勤受惠專案遞延出貨效益、美國投票機換機潮顯現帶動出貨量爆發，使美國營收貢獻顯著增加，成為帶動去年營收、獲利同步創高的主動能。今年再取得多州新投票機標案，原定3月起出貨，持續挹注營運成長動能。

然而，由於新冠肺炎疫情在歐美爆發，美國各地紛紛祭出封城管制措施防疫，在人員活動受限、物流運輸卡關狀況下，投票機出貨已遞延停擺，使第二季單月營收下滑至3億元左右的近2年低檔水位，營運成長動能急凍。

不過，由於安勤生產狀況未受影響，隨著歐洲及中國大陸需求狀況恢復，其他產品訂單需求持穩。加上耕耘醫療領域效益顯現，美國既有客戶急追數千台醫療用觸控平板，歐洲ODM大廠的超音波顯示儀既有訂單也追單，對彌補投票機缺口不無小補。

展望後市，由於美國投票機何時恢復出貨尚無明確進度，安勤對今年營運展望轉趨保守。不過，醫療產品進展順利，歐洲ODM大廠的醫療伺服器專案大單均按進度進行，預計下半年試產驗證，目標明年起量產出貨，挹注營運成長動能。

此外，安勤亦接獲歐系ODM大廠手持平板新單，規模達數千台，預期今年需求約2～3千台，後續亦有機會爭取新醫療設備訂單。除了歐洲之外，亦爭取到日本既有客戶醫療訂單，預期明年醫療產品營收貢獻可望顯著增加。

法人預期，安勤6月營收估維持5月水準，預期第二季營運將是全年低點，第三季起可望緩步回升。由於美國投票機出貨遞延，今年營運預期將較去年衰退，但仍可望優於2018年表現，明年在醫療產品訂單陸續放量出貨挹注下，營運動能有望顯著躍升。

(時報資訊)