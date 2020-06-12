美國第二波新冠疫情蠢蠢欲動帶動原油價格下跌，以及美股隔夜的重挫，周五日經225指數低開479點，隨後在第15分鐘曾一度重挫3%，來到近兩周低點，晨收跌341.7點或-1.5%，為22131點。東證一部指數跌28.7點或-1.8%，為1560點。

有色金屬跌3.6%，採礦跌3.4%，海上運輸跌2.9%，為交易所表現最差的三個分類股。

石油天然氣開發商帝石(Inpex)跌3.6%，石油資源開發(JAPEX)跌4.5%。

在悲觀的經濟前景下，避險的日圓上揚，來到106.8日圓兌一美元。也讓出口汽車製造商續跌，速霸陸跌3.5%，報2374日圓，本田汽車跌2.5%，報2794日圓。

香港投資基金LIM指出，貝恩資本(Bain Capital)提出的收購邀約低估了該日本公司價值，上午醫療服務公司Nichii Gakkan逆勢上漲0.9%。

(時報資訊)