消息來源透露，美國最大抵押貸款公司速貸中心（Quicken Loans）準備啟動股票首次公開發行（IPO）計畫。

消息人士表示，由底特律富豪丹．吉伯特（Dan Gilbert）創立的速貨中心，已悄悄提交IPO公開說明書，最快可能下個月啟動IPO。吉伯特是NBA克里夫蘭騎士隊的董事長與大股東。

據悉速貨中心與摩根士丹利、高盛、瑞士信貸與摩根大通合作，推進上市計畫。該公司的目標估值尚未敲定，但可能達數百億美元，這表示其IPO規模可能達數十億美元，如果不是今年美國最大的上市案，也是名列前茅。

受利率持續下跌影響，周四美國抵押貸款利率創下歷史新低，30年期固定抵押貸款平均利率跌至2.97%，而低利率將鼓勵屋主重新貸款（refinance）。

速貸中心執行長Jay Farner此前接受媒體訪問時表示，3月結帳金額創歷來新高，已結清近210億美元的抵押貸款，該公司預估第二季抵押貸款申請量將逼近750億美元，較首季的近530億美元大幅成長。

(時報資訊)