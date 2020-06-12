新北市政府暑假將舉辦一系列兒童消防夏令營活動，共計21場次，提供本市3810位國小學童參與學習防災知識，副市長今（12日）出席活動起跑記者會。（新北市消防局提供）

新北市政府暑假將舉辦一系列兒童消防夏令營活動，共計21場次，提供本市3810位國小學童參與學習防災知識，副市長今（12日）出席活動起跑記者會。（新北市消防局提供）

為落實防災教育從小紮根，新北市政府暑假將舉辦一系列兒童消防夏令營活動，共計21場次，提供本市3810位國小學童參與學習防災知識，副市長今（12日）出席活動起跑記者會，邀請新北市就讀國小的小朋友及家長們共襄盛舉。

謝政達表示，為深耕防災觀念，新北消防絞盡腦汁不斷創新遊戲關卡，活動精心設計5站消防闖關活動，創新設計平面雙截梯爬行及人體套桿救生圈救溺，透過分組競賽遊戲互動，讓學童們體驗救災分秒必爭的感受之外，從寓教於樂的歡愉氣氛中，學習正確防火、防溺、防災知識及避難逃生要領。

此外，更結合全市國民運動中心及政風單位，規畫體適能運動及校園誠信話劇與QA，訓練肌耐力、跳躍力、反應力及加強廉政觀念，所有參加的學童皆能免費獲得創新設計的多功能防災背包，期許學童擁有個難忘的暑期營隊活動。

消防局長黃德清表示，新北市政府辦理暑期兒童消防夏令營已行之年，場場秒殺、報名踴躍，今年度特別增加逾1000個名額，也要感謝板橋接雲寺、三重先嗇宮、三重義天宮、蘆洲忠義廟、財團法人新北市樹林濟安宮、新北市新店區太平宮、遠雄文教公益基金會及安勤科技股份有限公司熱心公益贊助。

活動開放報名期間，自109年6月12日上午12時至6月17日下午5時止，將採電腦隨機抽籤方式選出並在6月20日下午3時公告各梯次參加名單，詳情請至消防局官方網站查詢，名額有限。

(中時 )