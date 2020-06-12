高雄市長韓國瑜今將卸任，各界矚目市長補選的各黨角力，台北市長柯文哲今被問到民眾黨是否與藍營合作，柯說，已指定立委蔡壁如、祕書長謝立功等5人負責談判，強調只要推的人選是對的，跟誰都可以合作。

柯文哲今出席福國社會住宅動土典禮，被媒體問到，國民黨定調高雄市長補選將自推人選，且不設無黨籍前提，柯文哲說，市場上本來做生意就不一定會成，所以民眾黨提案這樣，大家出牌，「出到最後最差最差就是找自己人選啊，不然怎麼辦？」

媒體追問，民眾黨是否一定會找自己人？還是可能支持綠、藍人選？柯說，什麼選項都可能。

柯昨批評國民黨沒制衡執政黨，媒體問柯是否打算當最大在野黨？柯說，國民黨有時候太溫和了，所以制衡無力也是事實，他也直言，會努力當最大在野黨。

對於韓國瑜政壇下一步建議，柯表示，他建議韓先休息一陣子，韓過去三年選過國民黨主席、高雄市長、國民黨初選、總統大選、罷免選舉，3年打了5場選戰，坦白講，讓自己先休息一下，沈澱後再出發。

(中時 )