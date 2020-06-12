娛樂圈潛規則事件層出不窮，昨(11日)日媒報導旗下擁有柏木由紀、新田真劍佑等藝人的「渡邊娛樂」，被一名前男偶像A爆料公司高層大澤剛強迫他陪睡，事後還傳訊騷擾A，要A「從今天起就當我的女人」，還用香蕉、牛奶等表情符號作為暗號，羞辱A「下次都要喝掉喔」。

前男偶像A最近向日本雜誌爆料，指自己2018年末到2019年期間正苦惱退團的事，便被公司常務董事大澤剛約談，2019年2月大澤剛將A邀到家中別墅，強勢要求發生性關係，還在過程中把A矇住眼睛拍裸照，事後將照片傳給A，並用下流字語繼續猥褻A男。

A男偶像的朋友說，不久他就收到A男簡訊，痛苦抱怨被高層睡了還被性騷擾，大澤剛還傳訊脅迫A男：「從今天開始就是我的女人了？」發了香蕉跟牛奶的符號，跟A調情說：「A的牛奶流出來很多呢」、「下次A都要喝光光喔」，而A迫於大澤剛的權勢只能「配合演出」。

3個月後，A男發現薪水從每月13萬日幣突然變成17萬，匯款來源不是事務所，而是大澤剛的個人公司，對此，大澤剛回應自己只是「教育指導」A，請A男來住所只是說服他別退團，至於接吻都是對方勾引。

(中時電子報)