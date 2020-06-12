苗栗縣通霄鎮福龍里活動中心前的「百年黑松」，2016年被提報為苗栗縣受保護樹木，不過這棵形態優美的樹冠枝椏自然延伸至苗31鄉道上，占據近1個車道影響交通安全，縣府工務處將調整車道邊線外移1.5公尺，讓路給老黑松，農業處也表示，將依據調整後的邊線配合修剪樹型。
苗栗縣議員陳品安邀集工務處、農業處11日下午2點前往福龍里社區會勘，社區協會理事長邱仕業、福龍里長孫永長領勘，指出百年黑松為當地耆老種植，但老人家去世20多年，社區一度對黑松的管養責任頭痛，所幸這棵西部沿海平地最漂亮百年黑松，獲縣府列管受保護樹木。
百年黑松以前因南側有其他樹木阻擋，所以樹枝慣性往北生長且下垂，占用苗31鄉道南下車道上方空間，大型車輛經過常撞樹，導致老黑松的樹冠枝椏斷裂、樹皮傷痕累累，地方期盼老樹與過路車輛能和平共存，保護老樹也守護用路人的安全。
農業處長陳錦俊表示，百年黑松與南下車道有衝突，道路管理單位工務處預計在老樹所在地前後50公尺道路，將南下、北上車道均往外移1.5公尺，樹的管理單位農業處，未來將依據道路邊線進行樹型修剪，不影響車輛行經，也維持樹型美觀。
配合農業處修剪樹型，工務處長古明弘表示，近期將盡速派工進場處理，初步調整車道邊線，為了不要讓車子誤入樹下區域，施工單位會在靠近障礙區的部分，設置反光導標提醒用路人注意。
(中時 )
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