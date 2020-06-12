21日各縣市日食個階段時刻表。（中央氣象局提供／李柏澔台北傳真）

中央氣象局今(12)表示，今年6月21日臺灣的天空將出現罕見的日環食現象，包含金門、澎湖北側、臺灣中南部等10個縣市局部地區，均可見到太陽如戒指環狀的「金戒指」日食現象，全部歷程2個半小時，臺灣本島下次能見日環食為2215年6月28日，錯過再等195年。

氣象局天文站表示，天文奇觀「日環食」將在21日出現，以環食帶經過的嘉義氣象站為例，21日14時49分17秒，由「初虧」開啟日食序幕，16時13分40秒出現「環食始」，16時14分8秒出現「食甚」，此時若是在環食帶的中心線附近，則可見太陽呈現出戒指環狀的景象，16時14分38秒出現「環食終」，此時月面開始從日面移出，環食現象結束，17時25分50秒日面「復圓」，全部歷程2小時36分33秒。

氣象局進一步表示，本次日環食將會出現在我國的金門縣、澎湖縣北側、雲林縣南部、嘉義縣、嘉義市、臺南市北側、高雄市北側、南投縣南側、花蓮縣南側及臺東縣北側共10個縣市，依日環食帶所經之處由邊緣至中心線的遠近，分別可見約1至60秒的日環食現象。

天文站指出，本次在地球上可見的日環食過程，自臺灣時間21日11時46分開始至17時34分結束，歷經5小時又48分鐘，環食帶通過非洲、阿拉伯半島、印度北部、中國南部以及我國。

依資料統計，全球平均每年約會發生2.38次日食，本世紀全球總計發生224次日食，我國可見41次，其中可見的環食有3次，本次之後臺灣本島下次能見環食為2215年6月28日，錯過再等195年。

氣象局呼籲民眾特別注意，由於日環食發生時太陽亮度仍然很強，必須透過適當的遮減光器材觀看，而且持續觀看的時間不可過長，以免傷害眼睛。

家住台北的陸姓天文迷表示，這次會特別請假專程南下到環食帶中心一睹奇觀，日環食在天文迷眼中是個特別的存在，21日是這輩子最後一次看見「金戒指」，一定要透過鏡頭留下那最後的身影。

(中時 )