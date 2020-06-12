主要提供輪胎廠原料碳黑的國際中橡(2104)董事長辜公怡，12日在股東會指出，受疫情影響，全球車市低迷，汽車供應鏈上下游無一不受到波及；加上生技事業權利金疑義，不確定因素變多，今年營運將趨於審慎保守。

中橡累計今年1-5月合併營收60.92億元，年衰退40.61%。

辜公怡指出，疫情雖趨緩，但，全球車市復甦的狀況沒那麼快，全球品牌輪胎廠對碳黑的需求減少，價格滑落，景氣要慢慢才會起來。

印度新廠的進度，辜公怡指出，在當地人力、物料因疫情無法動工下，原訂2021年可完工量產的印度Gujarant新廠，將因疫情延後三到六個月。

對於今年印度市場的營運預期，由於印度新的環保標準趨嚴，新的排放標準上路，影響到印度汽車銷售量表現，加上進口產品競爭，中橡總經理黃柏松指出，受疫情影響，當地碳煙需求驟降，雖已陸續解封，但，各品牌輪胎廠對碳黑的需求還是低，整體來看，今年印度廠的營運挑戰性頗高。

至於生技事業；黃柏松指出，生技事業群受到被授權人Gen zyme提出歐洲權利金疑義影響，今年起將不再認列歐洲區權利金營收，對營運影響頗大。中橡已透過法律及各種程序全力應對，但因疫情關係，仲裁案可能至2021年中後才有裁判結果。

不過，辜公怡指出，陸續的經貿衝突及黑天鵝事件，更加深佈局全球化產銷系統的重要性，碳黑事業群繼印度Gujarat省建新廠後，2019年底宣布將與土耳其OYAK集團在土耳其設立合資公司建造碳黑製造工廠，碳黑生產基地將由亞洲、美洲，拓展至歐洲市場，成為一深耕在地市場的全球化公司。

除此之外，中橡未來也將繼續深耕碳黑研發於輪胎、橡塑膠、油墨等不同下游市場，持續強化產品組合。

(工商 )