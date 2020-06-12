泰國曼谷一間知名海鮮餐廳「Laemgate」，於2019年在網路上販售便宜的餐點優惠券，造成民眾搶購。不料，餐廳事後卻表示，因食材不足，無法提供大量訂單，3月宣布停業，令消費者氣炸報警。最後，餐廳的2名老闆因「欺騙大眾」遭判處有期徒刑1446年。

根據《bangkokpost》報導，泰國「Laemgate」餐廳因2019年初，在社群媒體投放廣告，低價販售海鮮自助餐優惠券，其中一組套餐，每人僅需花88泰銖（約台幣84元）就可取得，但消費者必須在網路購買轉帳。由於價格便宜，吸引不少消費者下單訂購。沒想到，卻在同年3月，餐廳突然發出聲明，表示因材料不足，業者無法滿足大量訂單，餐廳即將關閉；消息一出，約有350名消費者認為餐廳及2名老闆蓄意欺騙，憤而報警處理，索求2百多萬泰銖（約新台幣200多萬元）。

警方將2名餐廳老闆逮捕後，2人遭檢方以違反《消費者保護法》等723項罪名，對2人分別判處1446年的有期徒刑，並罰款361萬5000泰銖。由於2人坦承犯案，法官念其態度良好，刑期減半為723年，罰款也減至180萬7500泰銖（約新台幣183萬元）。

據了解，根據泰國《刑法》規定，雖法官判處2人有期徒刑減少為723年，但實際的監禁期限其實僅有20年；此外，法院也令被告應向受害者償還250多萬泰銖（約新台幣253萬元）。

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(中時電子報)