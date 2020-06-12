罷免時代力量高雄市議員黃捷活動，正緊鑼密鼓展開連署，經過昨天高雄市長韓國瑜在鳳山行政中心的音樂會活動，有鳳山清捷隊之稱的連署站負責人王先生表示，「罷捷連署份數短短4天就增加了5千多份，累積份數達到1.6萬份」。

王先生今天(12日)在「罷免高雄議員黃捷」臉書社團發文表示，「罷免黃捷熱烈連署中，從6月8日連署至11日，4天共計增加約5000份連署書，目前數量已經突破16000份，因此，近期連署站將正式向中選會提出罷免申請程序」，並強調高雄要清掃，「鳳山清捷大隊」將正式開始。

而「韓黑父母不崩潰」臉書粉專昨天也發文證實，僅昨天單日就新增2千3百多份連署書。

對於昨韓市府傍晚活動「罷捷連署」直接不演，到現場簽發連署書，黃捷同日也在臉書回應，「市府到下台前的最後一天，直接不演了，搞起政治活動？現場活動是在連署罷免我？」，直言這是以「假感恩之名行報復之實」。

高雄罷免黃婕連署站負責人臉書貼文。(圖/翻攝 臉書)

(中時電子報)